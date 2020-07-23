Администрацию Трампа просят не направлять дополнительные силы в города

Мэры 14 американских городов призвали администрацию президента США Дональда Трампа прекратить направлять федеральные силы в крупные города. Об этом пишет издание The Hill.

По данным издания, генеральному прокурору США Уильяму Барру и исполняющему обязанности министра национальной безопасности Чеду Вольфу поступило письмо, подписанное мэрами 14 американских городов.

«Одностороннее развертывание этих сил в американских городах беспрецедентно и нарушает фундаментальные конституционные гарантии и принципы федерализма», — говорится в письме.

Авторами письма стали мэры таких городов, как Сиэтл (штат Вашингтон), Портленд (штат Орегон), Атланта (штат Джорджия), Чикаго (штат Иллинойс), Вашингтон, округ Колумбия, Канзас-Сити (штат Миссури), Бостона (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания), Денвер (штат Колорадо), Лос-Анджелес, Сан-Хосе, Окленд, Сакраменто (штат Калифорния) и Тусон (штат Оризона).

Ранее Трамп принял решение ввести дополнительные федеральные силы в города страны для борьбы с преступностью. Американский лидер подчеркнул, что усилены будут те города США, которые «захлестнула волна насильственных преступлений».(РИА Новости)