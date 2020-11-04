«Администрация» сепаратистов Карабаха сбежала в Ереван

«Администрация» сепаратистского режима так называемой «НКР» спешно переехала в Ереван.

Об этом сообщается на странице главаря сепаратистов Араика Арутюняна в Facebook.

«Получение соцвыплат, оформление документов и другие услуги будет осуществлять «министр жилищного строительства» Михаил Вирабян в оперативном штабе в Шенгавитском районе Еревана», — говорится в публикации.

Данный пост дает основание полагать, что в результате успешных контрнаступательных операций азербайджанской армии сепаратисты уже не решаются осуществлять свою деятельность в Ханкенди.

Ранее распространилась информация об уничтожении азербайджанской армией главаря сепаратистского режима в Нагорном Карабахе Араика Арутюняна, однако пока она не подтвердилась.(oxu.az)