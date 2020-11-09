Абдулла Гюль поздравил Ильхама Алиева

11-й президент Турции Абдулла Гюль направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

«Уважаемый президент, дорогой брат,

Самым прекрасным подарком для меня стало освобождение братским Азербайджаном земель, долгие годы находившихся под оккупацией Армении. Испытываю огромное удовлетворение и гордость от успехов, достигнутых на фронте благодаря героизму азербайджанского народа и армии.

Убежден, что под Вашим мудрым руководством вскоре будет освобожден весь Нагорный Карабах. Тогда настанет конец тоске и печали.

Дорогой брат, передаю Вам и Вашей семье пожелания здоровья и счастья, благоденствия братскому азербайджанскому народу. Да упокоит Всевышний души азербайджанских братьев, ставших шехидами, и ниспошлет исцеления раненым».(Report)

| 2020-11-09T15:28:27+04:00 9 ноября 2020, 16:52|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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