Абдулла Гюль поздравил Ильхама Алиева

11-й президент Турции Абдулла Гюль направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В письме говорится:
«Уважаемый президент, дорогой брат,
Самым прекрасным подарком для меня стало освобождение братским Азербайджаном земель, долгие годы находившихся под оккупацией Армении. Испытываю огромное удовлетворение и гордость от успехов, достигнутых на фронте благодаря героизму азербайджанского народа и армии.
Убежден, что под Вашим мудрым руководством вскоре будет освобожден весь Нагорный Карабах. Тогда настанет конец тоске и печали.
Дорогой брат, передаю Вам и Вашей семье пожелания здоровья и счастья, благоденствия братскому азербайджанскому народу. Да упокоит Всевышний души азербайджанских братьев, ставших шехидами, и ниспошлет исцеления раненым».(Report)