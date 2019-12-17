Аббас призвал разрешить проведение палестинских выборов в Иерусалиме

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал правительство Израиля согласиться на проведение палестинских президентских и парламентских выборов в Восточном Иерусалиме, подчеркнув необходимость обеспечить голосование на всех палестинских территориях, сообщило агентство ВАФА.
«Мы направили официальное письмо правительству Израиля с просьбой дать согласие на проведение выборов в Иерусалиме. Мы очень заинтересованы в проведении выборов, мы хотим сформировать наши законодательные органы, но выборы должны состояться и в Иерусалиме, и на Западном берегу, и в секторе Газа», — цитирует агентство Аббаса.
Это заявление глава Палестины сделал в своем выступлении на заседании ЦК движения ФАТХ сегодня утром.
Отсутствие президентского указа о выборах в ожидании ответа от Израиля стало причиной разногласий между движениями ФАТХ и ХАМАС.(РИА Новости)
| 2019-12-17T22:18:27+00:00 18 декабря 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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