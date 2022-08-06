Президент Соединенных Штатов Джо Байден сдал в субботу, 6 августа, отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщает National Public Radio со ссылкой на врача американского главы государства Кевина О’Коннора.

У 46-го президента США коронавирусная инфекция подтвердилась на прошлой неделе.

«Этим утром его антиген-тест на SARS-CoV-2 был отрицательным», — уточнил медик.

Несмотря на полученный тест, Байден все еще останется в «строгой изоляции» до тех пор, пока второй тест не подтвердит его выздоровление.

Как отметил О’Коннор, президент продолжает чувствовать себя «очень хорошо».

По сведениям Белого дома, симптомы Байдена были «почти устранены» спустя четыре дня лечения.