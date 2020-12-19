74 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки

За последние сутки в Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом, сообщили в оперштабе столицы, передает ТАСС.

У всех умерших была подтвержденная пневмония и имелся положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Днем ранее сообщалось о 72 умерших. Всего с начала пандемии в Москве зафиксировано 722 178 случаев коронавируса, выздоровели 557 028 человек, скончались — 10,3 тыс.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача», — напоминает оперативный штаб.

| 2020-12-19T01:02:57+04:00 19 декабря 2020, 07:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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