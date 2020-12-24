50% американцев назвали президентство Трампа «провалом»

Американцы выразили мнение по отношению к президентскому сроку действующего главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает USA Today.

Половина опрошенных заявила, что считает президентский срок республиканца «провалом».

При этом они также отметили, что политику следует принять участие в церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, поскольку этим он покажет стремление к мирной передаче власти.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. (Газета.Ру)