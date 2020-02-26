5 минут «Сити», которые потрясли «Реал»

В первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» победил «Ювентус» (1:0), «Реал Мадрид» проиграл «Манчестер Сити» (1:2).

Мадридцы вели 1:0 к 78-й минуте, однако пропустили два мяча за 5 минут, а на 86-й минуте остались вдесятером после удаления Серхио Рамоса за фол последней надежды.

Только команда Пепа Гвардиолы одержала победу в плей-офф в этом розыгрыше турнира среди представителей АПЛ.

На прошлой неделе «Ливерпуль» уступил в гостях «Атлетико» (0:1), а «Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу» (0:1). Накануне «Челси» на своем поле был разгромлен «Баварией» (0:3).

Французский «Лион» на своем поле со счетом 1:0 переиграл итальянский «Ювентус».

Единственный гол на 31-й минуте забил Люка Тузар. Футболисты «Ювентуса» не нанесли ни одного удара в створ ворот.