5 мая Пентагон проведет пуск ракеты Minuteman III

Пентагон запланировал на 5 мая очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

Как отмечается в распространенном уведомлении, запуск трехступенчатой МБР будет осуществлен из шахты на калифорнийской авиабазе Ванденберг с 00:15 до 06:15 по местному времени (с 11:15 до 17:15 по бакинскому). Предполагается, что установленная на ней учебная боеголовка поразит цель на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. «Цель испытательного пуска МБР — удостовериться в эффективности и точности этой оружейной системы», — указала пресс-служба.

Minuteman III, поступившие на вооружение еще в 1970-х годах, подвергаются время от времени модернизации. Производится, в частности, замена головных частей, систем наведения и управления, силовых установок. Ежегодно осуществляется до четырех пусков, призванных подтвердить боеготовность МБР. Последнее по времени подобное испытание состоялось 23 февраля. (ТАСС)

| 2021-05-04T14:35:15+04:00 4 мая 2021, 15:42|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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