4323 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 323 новых случая заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 2 180 человек вылечились и были выписаны домой.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончались 42 пациента с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 142 323 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 85 980 человек вылечились, 1 593 — скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 54 750.