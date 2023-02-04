В Индии завершилась Международная олимпиада молодых поваров 2023 (Young Chef Olympiad 2023), организованная Международным институтом гостиничного менеджмента.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, победителем конкурса, в котором приняли участие молодые повара из 55 стран, стал представитель Азербайджана Эмиль Зейналзаде.

Первый тур олимпиады прошел в городе Гоа. В финале, прошедшем в Калькутте, встретились 10 лучших молодых кулинаров. Обойдя соперников, Эмиль Зейналзаде сумел завоевать первое место и стать победителем.