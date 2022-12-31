В канун Нового года – 31 декабря в Азербайджане и во всех странах, где проживают азербайджанцы, отмечается День солидарности азербайджанцев.

В конце декабря 1989 года на территории Нахичеванской АССР были разрушены заграждения на советско-иранской границе. Тысячи азербайджанцев пересекли реку Аракс, воодушевлённые первой за долгие десятилетия возможностью братания со своими соотечественниками в Иране. В тот же день в Стамбуле открылся первый в истории Всемирный Конгресс азербайджанцев.

Эти два памятных события и послужили причиной для объявления 31 декабря Днём солидарности азербайджанцев всего мира.

16 декабря 1991 года председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Алиев объявил 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира.

День солидарности азербайджанцев мира посвящен единству азербайджанского народа, уважению к национальным и духовным ценностям.

Коллектив # поздравляет своих читателей с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и с наступающим Новым годом!

Пусть 2023 принесет вам счастье!