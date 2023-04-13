В течение 2023 года Япония предоставит Украине 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи министра финансов Украины Сергея Марченко с министром финансов Японии Суничи Судзуки, где стороны обсудили потребности госбюджета Украины на приоритетные направления восстановления и реконструкции страны.

«Суничи Судзуки подтвердил намерения правительства Японии направить в Украину 3,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в частности, социальные и гуманитарные расходы», — говорится в сообщении.