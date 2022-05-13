Испанские власти выявили активы, принадлежащие 15 российским олигархам, включенным в санкционный список ЕС.

Об этом заявил глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Мариано Гарсия Фресно, сообщает Reuters.

Ведомство обнаружило активы после вторжения в Украину 24 февраля, когда олигархи пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам, чтобы избежать их обнаружения.

Установлено местонахождение около 15 человек из санкционного списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей.

Олигархи, попавшие под санкции, имели доли как минимум в 10 испанских и 13 иностранных компаниях.

Информация была передана подразделению финансовой разведки страны и ее Министерству финансов, и в конце апреля правительство подтвердило, что оно заморозило 12 фондов и банковских счетов, связанных с пятью лицами из санкционного списка, а также три роскошные яхты и 23 объекта недвижимости. (УНИАН)