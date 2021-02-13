26 февраля объявлен Днем Азербайджана в Миннесоте

Губернатор американского штата Миннесота Тим Вольц подписал заявление об объявлении 26 февраля Днем Азербайджана.
Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, такое заявление было сделано по инициативе главы Ассоциации Миннесотского Азербайджана Гюнеля Раллиса.
В заявлении было отмечено, что азербайджанцы, проживающие в Миннесоте, сохраняя и пропагандируя родной язык, богатые национально-культурные ценности и традиции, вносят вклад в местную культуру.
Заявление можно расценить как успех проживающих в Миннесоте азербайджанцев в пропаганде правды о нашей стране.
Отметим, что в 2016 году Палата представителей штата Миннесота приняла резолюцию в связи с 24-й годовщиной Ходжалинского геноцида.