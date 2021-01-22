25 января резолюцию об импичменте Трампа передадут в Сенат

Резолюция об импичменте бывшего президента Дональда Трампа будет передана в Сенат Конгресса США 25 января. Об этом сообщил в пятницу лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

«Я разговаривал со спикером [Палаты представителей Конгресса Нэнси] Пелоси, которая проинформировала меня о том, что статьи [импичмента] будут доставлены в Сенат в понедельник», — сказал он, выступая в Сенате.

«Сенат проведет процесс в рамках импичмента. Это будет полноценный процесс. Это будет справедливый процесс. И когда процесс закончится, сенаторам придется решить, считают ли они, что Дональд Трамп подстрекал [сторонников] к мятежу против [интересов] США», — добавил Шумер.

В четверг лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) направил Шумеру график проведения процедуры в рамках импичмента. По предложению Макконнелла, обвинители из числа членов Палаты представителей должны передать сенаторам статьи импичмента 28 января. После этого Макконнелл считает необходимым дать юристам бывшего президента две недели (до 11 февраля), чтобы предоставить письменный ответ на эти обвинения. Сам процесс предлагается начать после 13 февраля. (ТАСС)