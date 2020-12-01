24 января пройдут выборы президента «Барселоны»

«Барселона» утвердила дату выборов президента клуба.

Мероприятие пройдет 24 января. С 23 декабря по 11 января кандидаты будут собирать подписи в свою поддержку. С 15 по 22 января они смогут вести активную избирательную кампанию.

Для выборов отведено 10 мест, в том числе за пределами Каталонии, например, в Мадриде.

Также «Барселона» объявила об утверждении договоренности с игроками и тренерами по поводу снижения зарплаты. Эта мера позволит «блаугране» сэкономить 122 млн евро в этом сезоне, также будет произведена отсрочка выплаты бонусов.