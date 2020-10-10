233 новых больных коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 233 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее число зараженных составляло 215 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров в субботу, 106 человек вылечились.

Три пациента с положительным ответом теста на коронавирус скончались от обострения сопутствующих заболеваний.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 41 752 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 39 235 человек вылечились, 608 человек скончались.

Число пациентов больниц особого режима составляет 1909 человек.