Госдеп обратился к сторонам в Армении

Госдеп США призвал все стороны конфликта в Армении не обострять ситуацию. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы знаем о недавних событиях в Армении, очень внимательно следим за ситуацией. Мы призываем все стороны к сдержанности, призываем избегать любой эскалации и насилия», — приводятся слова представителя госдепа Неда Прайса.

Он также заявил, что в демократии военные не могут вмешиваться в политику.

По словам Прайса, Госдеп не пришел к выводу, имел ли место госпереворот в Армении. США продолжают следить за развитием событий.

Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна и его правительства с утра 25 февраля. Между тем глава кабмина принимал участие в митинге своих сторонников.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства.