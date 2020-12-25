Католики празднуют Рождество

В ночь с 24 на 25 декабря в Римско-Католической и некоторых православных церквях мира празднуют Рождество Христово, передает РИА «Новости».

Католическое Рождество отмечают конфессии и церкви, в числе которых Римско-Католическая церковь, протестанты (лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников), а также православные Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская церкви и Православная церковь в Америке. Все они придерживаются григорианского и ново-юлианского календаря. При этом в православной церкви Чешских земель и Словакии отмечают два раза — по юлианскому и по новоюлианскому календарю.

Папа Римский Франциск в своем послании к Рождеству, который приводит официальный информационный портал Ватикана «Vatican News», подчеркнул, что Иисус Христос «стал светом для людей и наделил смыслом человеческую жизнь и всю историю». Он отметил, что Рождество не нужно сводить «к сугубо сентиментальному или потребительскому празднику… богатому подарками, но бедному христианской верой, бедному человечностью».