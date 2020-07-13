Автобусы с эвакуируемыми гражданами Азербайджана выехали из Тбилиси

Эвакуируемые из Грузии 200 азербайджанских граждан выехали из Тбилиси на четырех специальных автобусах.

Как сообщает местное бюро АПА, в эти минуты автобусы едут в направлении пограничного контрольно-пропускного пункта Sınıq Körpü. Их сопровождают сотрудники посольства Азербайджана в Грузии.

Ранее местное бюро АПА сообщило, что граждане Азербайджана собираются в Тбилиси перед зданием посольства Азербайджана. В 10:00 они направятся к погранично-пропускному пункту «Сыныг кёрпю» на специальных автобусах.

Отметим, эвакуируемые граждане 11 июля прошли тест на коронавирус в одной из тбилисских клиник, ни у кого из них COVİD-19 не был выявлен.

Сообщается, что эвакуируемые лица в Азербайджане на карантин помещены не будут, им будет разрешено свободное передвижение на один день для поездки в регионы, где они зарегистрированы.