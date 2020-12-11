106 конгрессменов США поддержали иск против итогов выборов

Более 100 американских конгрессменов-республиканцев поддержали иск штата Техас, оспаривающий результаты президентских выборов в четырех штатах, сообщает CBS News.

Всего к иску присоединились 106 республиканцев из палаты представителей американского конгресса, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон направил в Верховный суд США иск с призывом к непризнанию итогов президентских выборов в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии и Мичигане, где победу одержал кандидат от демократов Джо Байден. Иск поддержали 17 штатов и действующий глава государства Дональд Трамп. (Газета.Ру)