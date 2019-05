В гости к «Королеве Неба», или о том, как прошел очередной споттинг в бакинском аэропорту

В Международном аэропорту Гейдар Алиев состоялся юбилейный, пятый по счету официальный споттинг, участниками которого стали фотографы и любители гражданской авиации.

Как сообщает #, впервые в рамках споттинга состоялась экскурсия на борт легендарного грузового судна Boeing 747-8F, известного как Queen of the Skies и принадлежащего авиакомпании Silk Way Airlines.

«Королева неба», или, как еще часто называют этот самолет, — «Джамбо», является не только самым большим коммерческим лайнером, построенным в США, но и самым длинным. Это один из самых узнаваемых самолетов в мире, заслуживший репутацию удобного, надежного, комфортного межконтинентального воздушного корабля. Кроме того, это единственный коммерческий самолет с возможностью загрузки через так называемую «носовую» дверь для сверхгабаритного груза. Именно по этой причине кабина экипажа расположена на верхней палубе.

Самолет поражает своим масштабом и фундаментальностью: загрузка лайнера достигает 139 тонн!

Кстати, считалось, что именно «Королева неба» «исполнила» роль лайнера SkyFleet S570 в 21 фильме о Джеймсе Бонде «Казино «Рояль». Тот самый супер современный лайнер, который хотели взорвать террористы, а спас его непобедимый агент 007. Но на самом деле, в момент съемок фильма ни одного экземпляра «747-8» еще не существовало, а роль лайнера SkyFleet S570 выполнил замаскированный Boeing 747-236B.

Далее фотографам был предоставлен уникальный шанс запечатлеть взлеты и посадки самолетов.

В сопровождении сотрудников PR-службы, а также Главного управления авиационной безопасности аэропорта (ATBI), участники споттинга отправились на взлетно – посадочную полосу (ВПП), где заняв наиболее выгодные, но при этом безопасные позиции, получили возможность наблюдать и фотографировать самолеты таких известных авиакомпаний, как Etihad Airways, Buta Airways, «Аэрофлот» Gulf Air, Flydubai и др.

В интервью # своими впечатлениями от участия в споттинге поделились фотографы Тофиг Рашидов, Нурлан Тахирли и популярный авиаблогер Солмаз Мехдиева:

«Не хватит всех слов, чтобы выразить свой восторг! Когда организаторы споттинга одобрили мою заявку, я визжала от радости как ребенок. Дело в том, что мир авицации манит меня с ранних лет. Я всерьез увлекаюсь гражданской авиацией, интересуюсь любой темой, связанной с этой отраслью. Считаю, что подобные мероприятия – это бесценный шанс для таких фанатов авиации, как я. Массу впечатлений произвело знакомство с самолетом Queen of the Skies, а когда наша группа оказалась на ВВП – эмоции помножились на два. Надеюсь, что организаторы споттинга будут и в дальнейшем радовать нас такими мероприятиями», — завила С.Мехдиева.

Т.Рашидов обратил внимание на то, что нынешний споттинг отличался от предыдущих:

«Во-первых, он был юбилейный, если можно так выразиться. Во-вторых, любители авиации смогли посетить Boeing 747 – один из самых узнаваемых и распространенных в мире широкофюзеляжных воздушных кораблей. Организаторами была предоставлена возможность ознакомиться с «внутренней структурой» грузового варианта данного лайнера, посетить нижнюю и верхнюю палубы, кабину пилотов. Отдельно хотелось бы отметить состав участников споттинга. Как мне кажется, за те 3 года, что проводится данное мероприятие в Азербайджане, уже успел сформироваться определенный состав участников, целью которых является не только получить красивую картинку для соцсетей, но и более углубленно изучить те или иные аспекты работы аэропорта, различные типы воздушных судов и т.д. Как всегда, организация мероприятия была на очень высоком уровне», — отметил фотограф.

Секретарь Объединения фотографов Азербайджана Н.Тахирли рассказал, что это был второй споттинг в его жизни:

«Погода встретила нас уныло, но как только перестал лить дождь, появилась идеальная возможность для создания драматических кадров. Самим ярким впечатлением стало знакомство с самолетом Boeing 747-8F. Я был настолько впечатлен и погружен в процесс съемки, что даже не успел разглядеть различия между кабинами пилота транспортного и гражданского лайнера. Но, при детальном изучении снимков, думаю, различия станут заметными. Для меня как фотографа и любителя авиации, споттинг является прекрасной возможностью для изучения и съемки воздушных кораблей. Я очень рад, что Баку присоединился к практике ведущих аэропортов мира и уже в пятый раз проводит это интереснейшее мероприятия для всех поклонников гражданской авиации», — заключил фотограф.

Сюрпризы от организаторов не заканчивались. В завершении мероприятия всем участникам споттинга были вручены памятные подарки от авиакомпании «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), а также сделана совместная фотография на память.