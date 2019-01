The Washington Post восхищается азербайджанцем, вступившим в гонку с чемпионами

Знаменитый азербайджанский артист, рекордсмен книги Гиннесса Узеир Новрузов, прославившийся на весь мир захватывающими дух номерами с лестницей, вновь привлек внимание мировых СМИ.

Как сообщает «Зеркало», сегодня 42-летний Новрузов начинает свое второе шествие в проекте America’s Got Talent («Америка ищет таланты»). Впервые он принял участие в этом проекте в 2015 году, и заставил говорить о своем таланте весь мир. Увы, дойдя до финала, он неожиданно упал с лестницы вниз, отделавшись, к большому счастью, лишь испорченным настроением.

И вот теперь одна из самых влиятельных газет мира, The Washington Post, причисляет Узеира Новрузова к пяти самым фантастически талантливым и неудержимым участникам нового шоу — America’s Got Talent: The Champions, («Америка ищет таланты: Чемпионы»), премьера которого состоится в США 7 января.

В шоу принимают участие лучшие из лучших когда-либо засветившиеся в проекте: победители, призеры, финалисты, причем, не только из американской версии, но и аналогов шоу со всего мира.

Узеир Новрузов даже опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фотографию с одной из звезд проекта, шотландской певицей Сьюзан Бойл из «Britain’s Got Talent» 2009 года, написав: «На днях начинаю состязаться с легендой».

К слову, судьбу мисс Бойл действительно можно назвать удивительной. Из никому неизвестной одинокой домохозяйки она превратилась в супер звезду – миллионершу.

«America’s Got Talent: The Champions» пройдет в 7 этапов. Победитель шоу будет признан «чемпионом мира».

На пути к победе Узеиру Новрузову и остальным участникам предстоит произвести впечатление на авторитетное жюри в составе Саймона Коуэлла,- создателя America’s Got Talent, участницу экс группы Spice Girls Мел Би, актрисы Хайди Клум и актера Хоуи Мэндела.

Рассказывая об Узеире Новрузове, The Washington Post отмечает бесстрашие азербайджанского артиста, который в своих выступлениях балансирует на грани жизни и смерти и демонстрирует шоу на грани человеческих возможностей.

«Когда в 2015 году Новрузов выступал в America’s Got Talent, публика и жюри смотрели на его шоу с замиранием сердца», — пишет издание, цитируя слова известного певца и члена жюри проекта того года Майкла Бубле: «Я сидел и с ужасом думал о том, что войду в историю как человек, который присутствует на видео в YouTube, где погибает бедолага конкурсант». Автор статьи, опубликованной в The Washington Post, подчеркивает, что Узеир Новрузов, как бывший циркач, демонстрирует смертельные трюки, и напоминает читателям о том, как однажды при падении он получил серьезную травму, 3 дня пролежав в коме. Но потом быстро пошел на поправку и вернулся в «боевой строй».

В интервью The Washington Post Узеир Новрузов заявил: «После того падения в проекте America’s Got Talent я ни на грамм не испугался. Сейчас я снова в шоу, и хочу показать всем, что независимо от любых жизненных обстоятельств, мы должны продолжать делать то, чем мы живем, то, что мы любим больше всего на свете». Азербайджанский артист, чьи выступления имеют миллионы просмотров в Интернете, поблагодарил всех, кто несмотря на его падение, отдал за него свой голос: «Когда я упал, это был настоящий шок для меня! Но уже на следующий день я осознал, что вся Америка способствовала моему прохождению в финал. В тот момент многое изменилось в моем сознании. Я подумал, как же это здорово, что такому огромному количеству людей не все равно то, что я делаю…», — заявил артист.

Нам остается лишь пожелать Узеиру Новрузову удачи. Мы верим в его победу на шоу, потому что для всех азербайджанцев он уже давно стал чемпионом!

