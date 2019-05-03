Нагорный Карабах, фундук и свобода слова — о чем рассказал Джордж Кент в Баку

Заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в посольстве США в Баку провел встречу с журналистами и ответил на некоторые вопросы представителей СМИ.

Вначале он сообщил, что провел в Азербайджане три дня, встречаясь с официальными лицами, включая президента страны и главы МИД. Два дня Кент провел на севере Азербайджана в Хачмазском районе, где ознакомился с проектами USAID в сельском хозяйстве и пообщался с фермерами. По словам Кента, сотрудничество в сфере сельского хозяйства — одно из направлений для укрепления связей между США и Азербайджаном.

По его словам, ставка на производство лесного ореха (фундука) в этой зоне имеет большое значение, как надежный источник доходов для фермеров также, как и фрукты.

Дипломат рассказал о сотрудничестве двух стран, о развитии взаимоотношений и о конфликте в Нагорном Карабахе. Говоря на тему двусторонних отношений между США и Азербайджаном, остаются во главе угла вопросы безопасности, реформ и прежде всего, в правовой сфере, поддержка Азербайджаном сил международной коалиции в Афганистане а также мирное урегулирование карабахского конфликта. По словам Дж.Кента, США очень серьезно воспринимают свою ответственность в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ. «Нас радует тот факт, что состоялись встречи между сторонами на уровне лидеров и глав МИД. Во время этих встреч, стороны смогли достигнуть договоренности по снижению напряженности на линии соприкосновения войск и сокращению нарушений режима прекращения огня. Во время встречи глав МИД в Москве были достигнуты определенные соглашения, которые можно назвать удовлетворительными. Мы надеемся, что в будущем США могут провести встречу глав МИД. Что касается вопроса времени и места следующей встречи, я не могу сказать, что мы определились. Но могу вас уверить, что США серьезно относятся к своим обязательствам. Мы хотим поддержать процесс, который приведет к мирному решению конфликта. Мы остаемся привержены стремлению помочь сторонам решить конфликт мирным путем», — сказал он в ответ на вопрос журналиста.

Говоря о политических и экономических взаимоотношениях США и Азербайджана, Дж.Кент заявил, что долгие годы в центре внимания находились вопросы, связанные с энергетическим сотрудничеством. «В этом вопросе можно отметить «Южный газовый коридор». Это невероятно большая инфраструктура. Такие проекты, как «Южный газовый коридор», способны обеспечить энергетическую безопасность Европы, а также стать связывающим звеном между Центральной Азией и другой частью мира. У этих взаимоотношений очень позитивные перспективы из-за динамики торговли энергоресурсами, а также торговых связей между Китаем и Европой.

В данном контексте, даже маленькая часть этой торговли потенциально являет собой крупный оборот для Азербайджана. Этот проект, кстати, позволит поставлять не только азербайджанский газ, но и, потенциально, газ из Центральной Азии на европейские рынки. А это в свою очередь повышает энергетическую безопасность всего континента. Поэтому, мы считаем, что ЮГК важен для всех сторон с точки зрения энергетической безопасности», — сказал он.

Далее, мистер Кент ответил на вопросы о региональной политике в общем, и во взаимоотношениях между Турцией и Соединенными Штатами в частности. Кент отметил, что обсуждения по вопросу закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 интенсивно обсуждаются официальными лицами США. «По настоящему важно то, что мы видим в С-400 угрозу интегрированным информационным системам. Ведущие военные чиновники Соединенных Штатов ясно говорят, что в стране не может быть одновременно и С-400, и F-35. Поэтому, в случае размещения российских систем, Турция не получит наши самолеты. США ясно высказали свою позицию по этой теме. Турция в свою очередь также четко высказалась. Мы продолжаем обсуждать с Турцией вопрос проблем, которые создает система С-400. Ведь мы являемся союзниками по НАТО»,- сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном приобретении Турцией систем ПBО С-400 и передачи их Азербайджану, помощник замгоссекретаря сказал, что позиция Вашингтона неизменна. «Эти разговоры исходят от турецкой стороны. Мы считаем, что они не имеют под собой почвы. Однако, в любом случае, этот вопрос следовало бы адресовать Анкаре. B любом случае, это достаточно серьезный вопрос и он не закрыт».

Недавно в СМИ распространились сообщения о том, что Азербайджан закрыл воздушное пространство для авиации НАТО. Касаясь этой темы, Кент сказал, что никаких проблем для авиации НАТО нет.

«Для американских самолетов препятствий для полетов нет. Возможно, что речь идет о проблемах для авиации Германии, но это не относится к взаимоотношениям между НАТО и Азербайджаном. Это двусторонний вопрос между Азербайджаном и Германией», — сказал Кент.

Далее, дипломат ответил на вопросы о журналистике и свободе слова в Азербайджане. Он сказал, что накануне Всемирного дня прессы хотел бы выразить свое уважение к этой профессии. «США считают, что свободные медиа необходимы для любой страны, включая Азербайджан. Мы знаем, что в вашей стране несколько журналистов до сих пор находятся в заключении. Мы надеемся, что они будут освобождены, и все журналисты получат возможность работать свободно. Условия для независимых СМИ расширятся и однажды «Радио Свобода» вновь будет работать в Азербайджане», — высказал надежду чиновник Госдепа.