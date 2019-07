Фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве включен в конкурсную программу кинофестиваля в США

Художественно-документальный фильм «100 il şərəfli ömür» (100-лет славной жизни) вошел в конкурсную программу международного кинофестиваля The Green Mountain Christian Film Festival, который пройдет в Баптистском братстве (церкви) (The Baptist Fellowship of Randolph) Рэндольфа, американского штата Вермонт, сообщил Trend автор сценария, режиссер-постановщик и генеральный продюсер картины Джалаладдин Гасымов. Христианский кинофестиваль «Зеленая гора» пройдет 18 и 19 октября.

Картина повествует о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (1823 — 1924), выходце из бедной семьи, который стал миллионером и навечно остался в памяти народа, как великий меценат, который внес бесценный вклад в развитие Баку и Азербайджана. Образ Гаджи Зейналабдина Тагиева воплотил Аждар Зейналов.

Напомним, что ранее художественный фильм Джалаладдина Гасымова «Архив Шоллера» (Şollerin arxivi) также вошел в конкурсную программу The Green Mountain Christian Film Festival. Фильм снят в жанре триллера в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением. Шоллеры нашли применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана.

Режиссер – Адиль Гуламов, оператор – Таир Самедоглу. В ролях — Сабир Мамедов, Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлеб Ардебилли и другие.

Фильм был ранее успешно представлен в около тридцати международных кинофестивалей в США, Бельгии, Нидерланды, Мексике, России, Германии и т.д..