«Барселона» приостановила переговоры с ПСЖ по Неймару

«Барселона» недовольна ходом переговоров с «Пари Сен-Жермен» по трансферу бразильского форварда Неймара и решила приостановить их, сообщает sportbox.ru.

По информации источника, несмотря на готовность «ПСЖ» отпустить Неймара в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жесткой манерой ведения переговоров со стороны парижан.

Источник также утверждает, что «Барселона» не станет включать в сделку защитника Нелсона Семеду, так как «ПСЖ» недостаточно высоко оценил португальца.

Ранее главный тренер парижского клуба Томас Тухель подтвердил, что «ПСЖ» вел переговоры об уходе 27-летнего Неймара из клуба. Отметим, что в услугах бразильского форварда также был заинтересован «Реал», однако французский клуб отклонил предложение мадридцев в размере 85 миллионов фунтов стерлингов. «ПСЖ» также отказался обменивать валлийца Гарета Бейла на Неймара.

Напомним, Неймар пропустил матч первого тура чемпионата Франции с «Нимом» (3:0) из-за непопадания в заявку на матч. Тухель объяснил это тем, что бразилец продолжает восстановление от травмы. После форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметил, что клубу будет непросто без Неймара.