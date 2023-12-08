Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) на Кавказе запрещена в непризнанной Республике Абхазия, а руководитель миссии Джон А. Пеннел высылается из страны, сообщают местные СМИ.

Кроме того, запрещаются реализация проектов при финансовой поддержке USAID.

«МИД Абхазии не будет согласовывать проекты с размытой и неточной информацией, которые также угрожают нацбезопасности. Запрещается финансирование медиа проектов, целью которых является освещение вопросов внутренней и внешней политики Абхазии. МНПО и Агентства ООН должны согласовывать с МИД Абхазии выделение финансов на инициативы абхазских НПО», — сказано в сообщении МИД.