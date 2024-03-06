Нет ничего удивительного в том, что в хоре голосов в поддержку карабахского сепаратизма снова был слышен писк депутата Госдумы РФ от правящей партии «Единая Россия» Виталия Милонова. В интервью Alpha News он заявил, что есть оказывается «люди, которые предпочитают видеть голодных детей». На этом Милонов не остановился и продолжал доставлять своим ртом удовольствие карабахским сепаратистам.

«И эти люди не пропускают гуманитарные конвои. Вроде бы они декларируют, что это их территория, если я правильно помню, какое-то время назад. Коммунисты эту им территорию подарили. Большевики подарили. Вечно они кому-то что-то дарили… Но если они говорят, что это их территория, почему же они так издеваются над народом, который живет на этой территории?» — отметил российский депутат.

Сразу замечу, что вот уже несколько дней, как в Ханкенди был отправлен груз гуманитарной помощи из Азербайджана. Специально для «голодающих» армян Карабахского экономического региона нашей страны. Кто его не пропускает? Российские миротворцы и толпа, науськаннаяя лидерами карабахских сепараттистов. Но Милонов, ясное дело, никогда не посмеет использовать свой рот во вред российским миротворцам и карабахским сепаратистам.

При этом обсуждать тот бред, который Милонов выдает за исторический экскурс не имеет никакого смысла. В том числе и потому, что ровно такими же «аргументами» руководствуются армянские националисты, предъявляя претензии на всем миром признанные территории Азербайджана. Более того, такого же рода «доводы» использовались и в России для «обоснования» аннексии Крыма и начала полномасштабной войны против Украины.

Ясное дело, что Милонов поддержал это преступление своего государства. Причем настолько, что опубликовал совместную фотографию с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. На снимке они, облаченные в камуфляж, улыбались на фоне здания школы № 2 в городе Первомайске Луганской области, занятом российскими оккупационными войсками. Потом, когда Пригожин собирался штурмом брать Москву, в итоге до нее не доехав, Милонов затаился. Ему стало страшно вспоминать о своей близости к Пригожину.

В итоге, как известно, главу ЧВК «Вагнер» уничтожили. Но те, кто это сделал, прекрасно помнят все. В том числе и обнимашки Милонова с тем, кто хотел устроить в РФ государственный переворот. В целом, архивы не горят. И они помнят о том, что 23 сентября 2022 года Милонов, спустя два дня после объявления о частичной мобилизации в России, заявил о том, что отправился добровольцем в Донбасс.Он даже позывной себе взял — «Густав».

Правда, по данным российской журналистки-расследовательницы Марии Борзуновой, за это время Милонов неоднократно покидал зону боевых действий. По её мнению, участие Милонова в боях на Донбассе было фиктивным, являлось своего рода пиар-кампанией в поддержку российских войск в Украине .И это вполне в духе Милонова, являющегося классическим фейковым политиком. Который, впрочем, получил вполне реальную оценку своим действиям.

Он включен в санкционные списки ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии. Давно пора запретить ему и въезд в Азербайджан. Не только за нынешнее высказывание Он незаконно посещал Карабахский экономический регион Азербайджана, когда это было возможно. То есть, до установки ППП «Лачин». Сейчас у Милонова не хватит смелости повторить свою поездку. Тем более, что и Араик Арутюнян, с которым он так плотно контактировал, уже лишился власти в Ханкенди.

Но мы помним все. В том числе и то, что Милонов продолжал поддерживать карабахских сепаратистов и после разгромного для них, как и для Армении, окончания 44-дневной войны. С какой радости? Ответ на этот вопрос уже прозвучал. В ходе передачи на радио «Комсомольская правда» журналист Роман Голованов заявил, что Милонов взял у армянской диаспоры полмиллиона долларов за поддержку карабахских сепаратистов.

«Лоббирование интересов армян принесло Милонову немалое состояние. За 4 года он был депутатом Санкт-Петербургского Заксобрания, Милонов приобрел в районе Стрельни участок земли общей стоимостью 187 тысяч долларов и за короткое время построил на этой территории виллу стоимостью не менее 200 тысяч долларов. Армяне, чтобы облегчить путь к Милонову в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, подарили ему квартиру стоимостью 360 тысяч долларов. За 4 года Милонов купил себе BMW, Ford Explorer и, если учесть, что зарплата петербургского депутата составляет 1150 долларов в месяц, Милонов заработал 55 тысяч долларов», — заявил тогда Голованов.

Сколько стоит нынешняя поддержка Милоновым карабахских сепаратистов? Время даст ответ и на этот вопрос. Но совершенно очевидно, что перед нами типичный пример политической проституции. Да еще и со стороны того, кто давно не рукопожатен. Ему запрещен въезд в ЕС, США и многие иные страны. Ему обязательно нужно запретить въезд и в Турцию, и в Азербайджан. Пускай ездит к своим армянским друзьям. Если, как это уже было в случае с Константином Затулиным и Марго Симоньян, власти РА также не запретят ему въезд в свою страну.