Интервью с заместителем председателя Правления Культурно-образовательного центра Баку-Нюрнберг Миргусейном Джалиловым:

— Расскажите, пожалуйста, вкратце о себе.

— Я родился в Баку в 1980 году в семье инженеров-экономистов. После окончания средней школы в 1997 году поступил в Азербайджанский университет нефти и промышленности. В 2001 году завершил там учебу и после продолжил образование в Азербайджанском экономическом университете.

Еще в 1982 году в Лейпциг переехал мамин двоюродный брат. В те годы существования еще Германской Демократической Республики он работал в этой стране, а после объединения Германии решил остаться здесь навсегда. В 90-е годы в Азербайджане было очень сложно и поэтому многие покидали страну. Моя мать переехала в Германию в 1995 году. До нее в Германию переехала мамина тётя со своей семьей. В 1996 году в Германию на учебу переехала моя сестра. В 2006 году с целью воссоединения семьи переехал и я. Поначалу было очень сложно, практически все пришлось начать с нуля.

— А как вы включились в диаспорскую деятельность?

— Активное участие в диаспорской деятельности начала еще моя мать. После переезда в Германию она создала в Нюрнберге общество. К моменту ее переезда в этом городе проживало всего лишь несколько десятков азербайджанских семей. В 2005 году был основан Культурно-образовательный центр «Хазар» во главе с Исаком Девели. К моменту моего переезда в Нюрнберге проживало уже достаточное количество азербайджанцев. Я возглавлял молодежную организацию в Культурно-образовательном центре «Хазар». В 2009 году меня избрали председателем этого центра. В 2010 году организация была переименована в Культурно-образовательный центр Баку-Нюрнберг. Здесь проживает порядка 600 азербайджанских семей. В нашу организацию входит 60 семей.

В 2018 году я стал вторым председателем нашей организации, а первым председателем стал Яшар Мусаев, который стоял у истоков создания нашего центра и возглавлял его в самом начале. За 9-летний период моей деятельности на посту председателя была проведена большая работа. Я создал музыкально-танцевальную группу «Azər-Türk», при мне началось вещание интернет-радио «Bakı küləyi», проводились мероприятия. Среди этих мероприятий основными считаются пять – День солидарности азербайджанцев мира, Новруз-байрамы, День Республики, Черный январь и Ходжалинская трагедия. Но значимым для нас также является День знаний. Мы проводим для детей, поступивших в первый класс, и также для поступивших в вузы студентов праздничное мероприятие. Мы проводили многочисленные мероприятия по пропаганде азербайджанской культуры, национальной кухни, активно участвовали в кампаниях, посвященных Ходжалинской трагедии, организовывали концерты с приглашенными азербайджанскими певцами.

На каждом из наших мероприятий бывают гости. По этой причине мы проводим свои мероприятия не только на азербайджанском, но и немецком языках. В 2018 году мы провели мероприятие в честь 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и 150-летия переселения немцев в Азербайджан. В нем приняли участие министр финансов Германии, посол Азербайджана, генеральный консул Турции в Нюрнберге, два депутата Бундестага и 4 депутата баварского парламента. Наш центр заключил меморандум с тремя организациями: Haus der Heimat, Atatürk düşünçə и Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины.

— Сталкивались ли вы армянскими провокациями во время проведения ваших мероприятий?

— Приведу вам пару случаев. В 2013 году студенты из Гянджинского аграрного университета, обучающиеся по обмену в Университете прикладных наук Вайенштефан-Триздорф, приняли участие в вечере «Кавказ», в котором были представлены Азербайджан, Грузия и Армения. Наши студенты обратились за помощью в подготовке презентации в посольство, но им отказали в помощи. Тогда наш центр решил поддержать ребят. На этом мероприятии армянские студенты продемонстрировали карту Армении, куда включили и Карабах. Мы оперативно среагировали на эту провокацию, добились чтобы эту карту убрали с программы вечера. Армянским студентам жюри сделало предупреждение, а наши ребята заняли первое место.

Второй случай произошел в феврале 2014 года с группой «Azər-Türk» на музыкальном фестивале, в котором принимали участие многие общества, представляя свою культуру. Среди них был и армянский музыкальный кружок. Армяне начали свое выступление с азербайджанской песней «Сары гялин». На это я сразу отреагировал и заявил свой протест жюри. Я потребовал, чтобы они сменили песню или были сняты с конкурса. Была оживленная дискуссия с жюри и в конце я смог добиться того, чтобы они выступали без нашей песни «Сары гялин».

Во время 44-дневной войны в Нюрнберге мы провели большой митинг с участием всех местных азербайджанских обществ. В акции приняли участие также представители украинской, казахстанской и русской диаспор. Во время митинга мы предоставляли информацию об армяно-азербайджанском конфликте и подчеркивали, что Азербайджан ведет справедливую войну в целях освобождения своих оккупированных территорий.

Наша организация проводила немало мероприятий, посвященных армяно-азербайджанскому конфликту, и мы доводили до немцев информацию о реалиях Азербайджана.

— Как у вас складываются отношения с Государственным комитетом Азербайджана по работе с диаспорой?

— В целях нашего центра стоит основательная работа с молодежью. Мы возлагаем на нашу молодежь большие надежды. Молодые ребята должны представлять свою историческую родину на должном уровне и поэтому вопросы получения ими соответствующих знаний об Азербайджане являются для нас приоритетными. Я ранее обращался к тогдашнему министру культуры Абульфазу Гараеву и председателю Госкомитета по работе с диаспорой Назиму Ибрагимову для получения учебников по азербайджанскому языку. Но не дождался никакой реакции. Большую помощь нам в получении учебников оказал заместитель председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Мурад Джафаров.

Помимо этого, значимую помощь нам оказывал азербайджанский телеведущий Рахиб Азер, который даже снял фильм о нашей деятельности. Он показал нашу значимость и вселил в наши сердца мысль, что мы нужны своей исторической родине.

Еще во времена, когда во главе Госкомитета стоял Назим Ибрагимов, мы чувствовали, что Госкомитет работает с диаспорскими организациями выборочно и не оказывает нужной помощи. Эта тенденция продолжается и после того, как во главе Госкомитета стал Фуад Мурадов. Хотя, когда его назначили председателем Госкомитета у нас были большие надежды на то, что будут кардинальные изменения в работе с диаспорой. Я очень надеялся, что в Нюрнберге откроют воскресную азербайджанскую школу. В других городах эти школы уже открылись. Полагаю, что делить азербайджанцев за рубежом на своих и чужих неправильно. Каждый проживающий в Германии азербайджанец олицетворяет собой частичку своей исторической родины.