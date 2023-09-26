Это уже требование и государства, и граждан: «Сегодня нет более важного дела для решения, чем это!»

12 сентября 2023 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил в Конституционный суд письмо с регистрационным номером 1483 для устранения правовых проблем, связанных с приватизационными чеками. 18 сентября в Конституционный суд поступило письмо с регистрационным номером 1518 аналогичного содержания от имени руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева.

Об этом AYNA сообщили в группе, которая в своих рядах объединяет ветеранов Карабахской войны и труда, пенсионеров – сотен тысяч граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, и чьи права были нарушены в результате изъятия этих чеков из обращения. Которые по этому поводу обращались в Администрацию президента, Кабинет Министров, Милли Меджлис и Конституционный суд. В приемной Конституционного суда ветеранам подтвердили факт получения писем от президента и главы Администрации президента.

Следует отметить, что впервые в истории Конституционного суда и в целом независимого Азербайджана граждане, депутаты, Минюст по поручению Кабмина, Администрация президента и лично сам президент обратились в КС относительно приватизационных чеков и возникших из-за этого массовых юридических проблем.

Что касается обращения, адресованного председателю Конституционного суда Фархаду Абдуллаеву и судьям КС от имени граждан, владеющих приватизационными чеками и чьи конституционные права нарушены, то здесь люди требуют восстановления своих прав.

«По результатам научно-практического исследования, проведенного учеными-юристами -экспертами Конституционного суда в 2022-2023 годах, после подтверждения юридических фактов в 4 статьях, опубликованных на основе мнения более 10 ученых в журнале «Qanun» Высшей аттестационной комиссии, находящейся под курацией главы государства, представители интеллигенция и правоведы уже подтвердили в своих выступлениях в прессе, что приватизация, которая проводится без приватизационных чеков на протяжении 13 лет, является преступлением против народа и провокацией против государства.

Из исследований правоведов известно, что некоторые чиновники и юристы в Администрации президента злоупотребляли тем, что общенациональный лидер Гейдар Алиев считал их своими самыми близкими и преданными людьми, и совершали предательские и коварные действия с далеко идущими последствиями при принятии еще в 2000 году «Закона о приватизации государственной собственности». Используя юридическую безграмотность депутатов, они добились принятия «Государственной программы о приватизации» посредством не принятия закона, а всего лишь указом.

Тогдашнее руководство Администрации президента смогло добиться подписания указа, прописав в преамбуле пункты Госпрограммы, полностью противоречащие Конституции и не имеющие какого-либо конституционного обоснования, пользуясь доверием общенационального лидера», — говорится в обращении.

Подчеркивается, что если на обращение граждан в Конституционный суд по расследованию нормативных правовых актов, нарушающие их многочисленные права, в течение 4 месяцев нет никакого официального ответа, с учетом того, что были и обращения в эту структуру от премьер-министра и министра юстиции для срочного расследования нарушения нормативно-правовых актов, а также депутатов, господина президента и руководителя Администрации президента, и если КС затягивает рассмотрение вопроса, игнорируя проблему, то это поведение направлено в первую очередь против главы государства: «Уважаемый Фархад муаллим, по закону вы должны были дать нам официальный ответ в течение 10 рабочих дней».

Авторы обращения обращают внимание на то, что члены Политсовета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутаты от ПЕА, юристы и экономисты ПЕА с уверенностью заявляют, что эти юридические ошибки будут устранены в ближайшее время: «Эти представители интеллигенции стараются убедить народ в том, что эта проблема будет решена в «Год Гейдара Алиева» и сотни тысяч семей, права которых были нарушены, обрадуются.

Грубое нарушение принципов справедливости и равенства Конституции, неправильное распределение собственности является основой нежелательных действий сотен тысяч граждан против чиновников и предпринимателей в будущем. Если учесть, что существует 1 миллион граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, то среди них есть люди разных взглядов. Об этом свидетельствует отношение, проявляемое в социальных сетях к чиновникам».

«Дорогой Фархад муаллим! С какой целью судьи, работающие в Конституционном суде, затянули этот вопрос на 4 месяца? Вы ожидаете, что, когда господин президент во время своих выступлений за рубежом будет говорить об инвестициях и правах человека, кто-то задаст ему политизированные вопросы, наподобие этого: «Господин президент, по какой причине вы нарушаете конституционные права своих граждан, связанные с собственностью, и предлагаете нам инвестировать в вашу страну, говоря, что там все хорошо?». Однако вы и азербайджанский народ прекрасно знаете, что одного слова президента достаточно для приватизации какой-либо собственности, и для этого нет необходимости, чтобы глава государства подписывал указ, нарушающий Конституцию», — подчеркивают граждане, чьи права нарушены.

Они добавляют, что из 1 миллиона граждан, не продавших свои государственные приватизационные чеки в течение 25 лет, ежедневно умирают 30 человек, не воспользовавшись своими правами: «В одной из любимых песен покойного общенационального лидера говорится: «Цените людей при их здравии». Эту идею он сам неоднократно озвучивал в качестве лозунга… Скажите, что может быть важнее сегодня для рассмотрения в Конституционном суде?!».

«Разве вашим судьям неизвестны научно-практические исследования многочисленных правоведов, даже юристов и экономистов ПЕА, о том, что стоимость каждой приватизационной доли, взятой в качестве государственного обязательства, согласно закону, подписанному общенациональным лидером и защищенного законом от инфляции, эквивалентна 20 000 долларов США, и эти факты освещаются в прессе и на YouTube-каналах уже как год? А как насчет вас лично, господин председатель?»

(С полным текстом обращения можно ознакомиться в нижеприведенном видео)

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(Вставка:

Первое обращение было 22 мая 2023 года.

Полная версия жалобы в КС и его обоснование:

https://www.facebook.com/groups/668471343515846/permalink/1587723841590587/

Станьте участником группы «Приватизационные чеки»:

https://www.facebook.com/groups/668471343515846

Обращение к господину президента от сотен тысяч семей:

https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/)

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Судя по всему, не только рядовые граждане, но и руководство государства ждут от КС постановления по решению правовых проблем, связанных с приватизационными чеками. Помимо сотен тысяч обездоленных граждан, с этой просьбой на протяжении многих лет выступают депутаты, интеллигенция, эксперты, известные общественные деятели. Сегодня уже есть уверенность и требование. Потому что наступил момент исторической необходимости и невозврата.

В такой момент уместно обратиться к мнению известных лиц, защищающих конституционные права граждан, выражающих важность обеспечения прав владельцев чеков и уверенность в том, что проблема обязательно будет решена, и ссылаться на их обращения в соответствующие инстанции.

Председатель комитета Милли меджлиса (ММ) по правам человека, председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж:

«Рециркуляция приватизационных чеков может оказать положительное влияние на бизнес-среду. В то же время это станет успешным шагом с точки зрения защиты прав граждан. Потому что глава государства всегда чувствительно относится к этому вопросу. Как представитель Центра социальных исследований могу сказать, что призывы и требования в этом направлении есть. Поэтому игнорировать проблему приватизационных чеков неправильно».

Член комитета ММ по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, представитель ПЕА Айдын Мирзазаде:

«Это было очень важное решение безвозмездно предоставить населению приватизационные чеки, чтобы граждане стали одними из основных акционеров государственных предприятий, подлежащих приватизации. Как и другие указы нашего общенационального лидера Гейдара Алиева, этот указ также служил защите интересов граждан. Есть граждане, у которых до сих пор на руках остались приватизационные чеки. Надеюсь, что их проблема будет решена в положительную сторону».

Заместитель председателя комитета ММ по труду и социальной политике, депутат от партии ПЕА Малахат Ибрагимгызы:

«Ваучеры являются государственными ценными бумагами. Проблема каждого гражданина должна решаться в рамках законодательства и законов страны. Как депутат я за то, чтобы как можно скорее решить эту проблему, проанализировать ее, изучить, а потом уже предпринимать конкретные шаги. Я верю, что мы станем свидетелями положительных изменений в этом направлении».

Член комитета ММ по правам человека, председатель Партии Великого Созидания Фазиль Мустафа:

«Сотни тысяч граждан с приватизационными чеками на руках ждут того дня, когда историческая справедливость будет восстановлена. В связи с этим было направлено обращение к депутатам Милли Меджлиса, в том числе и мне. Мы перенаправили это обращение в КС, который будет принимать решение. Верю, что это будет справедливое решение. Требования граждан должны быть удовлетворены. Это право собственности, и оно отражено в Конституции».

Член комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов:

«Права сотен людей должны быть восстановлены. Либо должны быть созданы условия для их участия в процессе приватизации, либо должны быть выплачены соответствующие компенсации. Как депутат, представленный в законодательном органе, я в этом вопросе на стороне граждан и надеюсь, что их проблема будет решена в ближайшее время».

Член комитета ММ по правовой политике и государственному строительству, председатель партии «Ана Вятян» Фазаил Агамалы:

«Необходимо разработать механизм, чтобы граждане, у кого на руках остались чеки, получали выгоду. Тем, у кого на руках остались чеки, должны быть созданы условия, чтобы они могли пользоваться своими правами, что является проявлением заботы государства».

Член комитета ММ по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Агиль Аббас:

«Нарушенные права граждан должны быть восстановлены. Увеличение срока обращения приватизационных чеков было бы положительным шагом. Это позволит акционерам, у которых на руках остались ваучеры, наконец-то воспользоваться господдержкой».

Заместитель председателя комитета ММ по правам человека, председатель партии «Вахдат» Тахир Керимли:

«Сегодня в стране проводятся комплексные реформы, и отношения между государством и гражданами выходят на качественно новый уровень. В подобной ситуации должна быть выяснена судьба граждан, у которых остались приватизационные чеки. Законодательство это позволяет, и у правительства есть возможность решить эту проблему. В этом смысле я поддерживаю инициативы, связанные с возмещением ущерба или увеличением срока обращения приватизационных чеков».

Член комитета ММ по науке и образованию, член Правления ПЕА, профессор Анар Искандаров:

«Решение о приватизационных чеках принималось не в далеком прошлом. Помню, что тогда указ общенационального лидера Гейдара Алиева был восторженно встречен общественностью. Азербайджан переходил от одной системы к другой. Тот факт, что граждане являются основными акционерами государственной собственности, оставшейся от Советского Союза, был еще одним показателем приверженности общенационального лидера Гейдара Алиева народу и государству Азербайджана… Есть большое количество граждан, у которых все еще остались приватизационные чеки, и этот вопрос необходимо довести до логического завершения».

Председатель комитета ММ по аграрной политике Тахир Рзаев:

«Права граждан, чьи приватизационные чеки остаются у них на руках, должны быть восстановлены. В связи с этим существует серьезная необходимость того, чтобы соответствующие структуры предприняли действия и приняли решение. Прошло уже 11 лет, а эти чеки до сих пор остаются на руках».

Член комитета ММ по правам человека, председатель Партии Национального Фронта Азербайджана Рази Нуруллаев:

«Сотни тысяч граждан, с чеками на руках, также как и я, ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Эти чеки не предназначены для использования? Так почему же они должны оставаться на руках? Соответствующие структуры должны решить эту проблему и подвести логическое завершение процесса».

Член комитета ММ по делам молодежи и спорта, представитель ПЕА Мушфиг Джафаров:

«Сегодня сотни тысяч граждан остались с приватизационными чеками на руках. Существует серьезная необходимость принять решение относительно этих граждан, и я верю, что это произойдет».

Член комитета ММ по экономической политике, промышленности и предпринимательству Руфат Гулиев:

«За последние годы в Азербайджане были осуществлены комплексные реформы. Суть этих реформ, проводимых под руководством господина президента Ильхама Алиева, заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в управление, обеспечить переход к оптимальному управлению в государственных органах, улучшить отношения между государством и гражданами. С этой целью подписываются различные указы и распоряжения, принимаются решения. Проблемы, которые годами ждали своего решения, постепенно начали решаться. Безусловно, здесь нельзя обойти вниманием вопрос приватизационных чеков. Большое количество граждан Азербайджана и сегодня продолжают хранить свои чеки и ждут, когда срок их обращения снова будет продлен. Я верю, что этот вопрос будет прояснен».

Член комитета ММ по международным связям и межпарламентским связям, председатель Партии демократических реформ Азербайджана Асим Моллазаде:

«Я в курсе того, что ветераны войны и пенсионеры обратились в КС. Я также получил обращение от граждан и направил его в КС. В обращении справедливо подчеркивается, что в индивидуальном порядке решить эту проблему невозможно. Поэтому решение по этому поводу должен принять КС. Как депутат ММ и лидер партии, я прошу КС обеспечить права владельцев приватизационных чеков. Я верю, что так и будет. Соответствующие структуры также должны внести свой вклад в решение проблемы в позитивном ракурсе и предпринять активные действия в этом направлении».

Член комитета ММ по общественным объединениям и религиозными, депутат от ПЕА Азер Бадамов:

«Верю, что КС примет положительное решение. В официальные структуры поступали обращения от имени граждан, оставшихся с приватизационными чеками на руках, а также от представителей интеллигенции и депутатов. Надеюсь, что КС учтет эти факты и примет решение в соответствии с интересами граждан».

Депутат ММ Вахид Ахмедов:

«После завершения срока обращения в 2011 году есть граждане, у которых на руках остались приватизационные чеки. По предварительным оценкам, их число составляет сотни тысяч. Считаю, что вопрос, связанный с ними, должен быть прояснен. И я надеюсь, что это произойдет. Было бы очень хорошо, чтобы такой шаг был предпринят».

Бывший депутат ММ, экономист, профессор Али Алирзаев:

«Важно снова увеличить срок обращения приватизационных чеков. Это повысит социальное благосостояние граждан, увеличит количество людей, занимающихся малым бизнесом, повысит интерес местных и иностранных инвесторов к нашей стране. Я одобряю обращение в КС граждан и ветеранов войны, у которых остались приватизационные чеки. Верю, что КС положительно ответит на это обращение и историческая справедливость будет восстановлена».

Председатель Совета прессы Азербайджана, главный редактор «525-й газеты» Рашад Меджид:

«Надеюсь, что срок обращения приватизационных чеков будет увеличен. Судя по моим наблюдениям, могу сказать, что сегодня в соцсетях функционируют страницы по этой теме. В прессе и в сети публикуются многочисленные статьи. Я бы хотел, чтобы срок обращения был увеличен. Если это произойдет, то права сотен тысяч граждан будут восстановлены».

Руководитель Pressklub TV, известный телеведущий, профессор Гулу Магеррамли:

«В 2011 году заявили, что срок обращения завершился. Сотни тысяч граждан лишились своих прав. Так не должно быть! Получается, мы раздали приватизационные чеки, мы вас обманули, и процесс завершен… Ответственные структуры должны провести статистику граждан, у которых остались приватизационные чеки, и принять решение о возмещении причиненного населению ущерба».

Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла:

«Это достаточно чувствительная тема и одна из социальных проблем, которую необходимо решить. По неофициальной информации, сотни тысяч граждан с чеками на руках ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Так много людей не могут быть оставлены с надеждой на Божью помощь. Необходимо реагировать на призывы интеллигенции страны и многочисленные обращения граждан, имеющих на руках чеки».

Руководитель азербайджанского национального отделения Международного общества по правам человека, правозащитник, кавалер ордена «Шохрат» Саадат Бананярлы:

«Лишение надежды является неправильным подходом для граждан, чьи чеки остаются у них на руках. Потому, что это конституционное право граждан. Должны быть созданы условия для реализации предоставленных им чеков путем увеличения срока обращения, либо должна быть выплачена соответствующая компенсация».

Бывший депутат ММ, профессор Джумшуд Нуриев, представивший в парламенте программу приватизации в 1995 году:

«Олигархи больше всего выиграли от процесса вокруг приватизационных чеков. Это очевидный факт, и они присвоили права многомиллионных владельцев чеков, захватив еще больше собственности. Проблема должна быть решена справедливо».

Бывший депутат ММ, один из известных деятелей ПЕА, профессор Шахлар Аскеров также придерживается мнения, что необходимо решить данную проблему:

«Сегодня в Азербайджане реализуются комплексные реформы, единственной целью которых является улучшение благосостояния населения. Разумеется, должен быть решен в рамках законодательства и вопрос о приватизационных чеках. Верю, что так и будет».

Председатель Азербайджанского общества оценщиков Вугар Орудж:

«Необходимо внести ясность в проблему людей, у которых остались приватизационные чеки. Этот вопрос необходимо логически завершить. Верю, что на обращение граждан к главе государства и соответствующим структурам будет дан положительный ответ».

Народная артистка Азербайджана Флора Каримова:

«Сегодня Азербайджан – страна-победитель. Мы положили конец многолетней тоске по своим землям. Теперь повсюду мы можем с гордостью говорить, что являемся представителями народа-победителя. Эта победа объединила нас и еще больше сблизила. В последнее время в Азербайджане были осуществлены комплексные реформы. Эти реформы одобряются всей интеллигенцией и нашим народом. Верю, что наконец-то прояснится вопрос и с приватизационными чеками. Если сотни тысяч наших соотечественников ждут с чеками на руках, на их призыв следует отреагировать. Я полностью поддерживаю тех, кто выдвинул эту инициативу. Я заявляю, что я с ними».

Внимание

Мы упомянули мнение небольшого числа известных людей, которые призвали к защите прав людей в отношении приватизационных чеков. До сих пор сотни экспертов, представителей интеллигенции, депутатов парламента, ученых, представителей культуры, общественности, юристов, экономистов, ученых и предпринимателей говорили об этой проблеме в прессе, обращались к соответствующим структурам и подчеркивали важность обеспечения исторической социальной справедливости.

Примечание

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных чеков в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Дополнительное примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации. Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом!

Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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