Вагиф Даргяхлы: «Части азербайджанской армии вошли в Кельбаджар с двух направлений»

Кельбаджарский район освобожден от оккупации.

Сегодня с утра техника азербайджанской армии начинает движение в направлении Кяльбаджарского района от села Тогана Гейгельского района и Дашкесанского района.

Об этом сообщил глава пресс-службы Министерства обороны Вагиф Даргяхлы. Глава пресс-службы также отметил, что части азербайджанской армии вошли в Кельбаджар с двух направлений.

По его словам, для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск: «Вы знаете, что Кяльбаджар расположен на горной местности, максимальная высота здесь превышает 3500 метров. Территория Кельбаджара будет взята под контроль азербайджанской армии в этих сложных условиях. В первую очередь наши подразделения выйдут на азербайджано-армянскую государственную границу и займут позиции на высотах. Следующее направление определено трехсторонним заявлением, об этом будет сообщено позднее».

Отметим, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кяльбаджарский район.