В Украине выявили антирекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на рекордные 14 580. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«14 580 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 21 ноября 2020 года. В частности, заболели 610 детей и 590 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализирован – 1 761 человек; летальных случаев — 215; выздоровело – 7 989 человек», — написал Степанов в субботу в Facebook.

Он сообщил, что за сутки в стране сделали почти 72 тыс тестов на коронавирус.

По его словам, за все время пандемии на Украине заболели — 612 665 человек, выздоровели — 282 313 человека, летальных случаев — 10 813