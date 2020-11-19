В Кашмире ликвидировали четырех экстремистов

Индийские силы безопасности утром в четверг ликвидировали четырех боевиков из пропакистанских группировок в ходе перестрелки в союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на армейские источники.

По их данным, боестолкновение произошло у одного из контрольно-пропускных пунктов на национальной автомагистрали Джамму — Сринагар, где боевики открыли огонь по индийским силовикам. Ответным огнем террористы был уничтожены. О потерях со стороны сотрудников сил безопасности не сообщается.

В 2020 году в ходе 35 антитеррористических операций в Джамму и Кашмире были уничтожены более 100 вооруженных экстремистов, среди которых свыше 10 полевых командиров из различных антииндийских группировок, а также иностранные наемники, в том числе из Пакистана.(ТАСС)