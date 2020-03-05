В Иране не все беды один ответ — США

Коронавирус Covid-2019 может быть биологическим оружием США, заявил командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

«Даже сейчас мы одержим победу в борьбе с вирусом, который может быть биологическим оружием США, который сначала распространился в Китае, потом в Иране и в других уголках мира», – приводит РИА Новости слова Салами.

Также он добавил, что если это действия США, то они скажутся и на американском народе, в противном случае распространение коронавируса будет остановлено.

В Иране по последним данным зафиксированы более 3,5 тысячи случаев заражения, из них 107 со смертельным исходом, почти 740 человек выздоровели. (РИА Новости)

| 2020-03-05T17:06:43+00:00 5 марта 2020, 20:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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