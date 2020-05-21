В Ираке рассказали о задержанном возможном преемнике аль-Багдади

Задержанный в среду Абдалла Кардаш, один из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, отвечал за производство иприта (горчичного газа), который использовался для нападения на иракских военнослужащих, сообщает пресс-служба иракских органов безопасности.
Ранее иракская национальная разведка сообщила о задержании Кардаша.
Согласно заявлению, в конце 2011 года состоялось знакомство Кардаша с аль-Багдади. Сообщается, что в дальнейшем Кардаш находился в Сирии, где, в частности, занимался «фабриками по производству оружия и боеприпасов», а также занимал ряд высокопоставленных постов в ИГ.
| 2020-05-21T10:23:30+04:00 21 мая 2020, 10:23|12345 (Пока оценок нет)
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