В Ираке рассказали о задержанном возможном преемнике аль-Багдади

Задержанный в среду Абдалла Кардаш, один из возможных преемников ликвидированного лидера террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади, отвечал за производство иприта (горчичного газа), который использовался для нападения на иракских военнослужащих, сообщает пресс-служба иракских органов безопасности.
Ранее иракская национальная разведка сообщила о задержании Кардаша.
Согласно заявлению, в конце 2011 года состоялось знакомство Кардаша с аль-Багдади. Сообщается, что в дальнейшем Кардаш находился в Сирии, где, в частности, занимался «фабриками по производству оружия и боеприпасов», а также занимал ряд высокопоставленных постов в ИГ.