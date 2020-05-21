В Ираке рассказали о задержанном возможном преемнике аль-Багдади

Согласно заявлению, в конце 2011 года состоялось знакомство Кардаша с аль-Багдади. Сообщается, что в дальнейшем Кардаш находился в Сирии, где, в частности, занимался «фабриками по производству оружия и боеприпасов», а также занимал ряд высокопоставленных постов в ИГ.