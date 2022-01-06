Национальное правительство продлило еще на два года сроки действия специфических импортных пошлин на целый ряд продовольственных товаров.

Несмотря на то, что пошлины призванные защитить местный рынок от ввоза производимой в стране продукции, продлеваются второй раз с декабря 2019 года, правительство никак не комментирует уровень их эффективности. Между тем по многим позициям, охваченным упомянутым государственным сбором, наблюдается даже прирост импорта.

Так, согласно указу премьер-министра, срок действия таможенных пошлин на ввозимые в страну потребительские продукты продлевается. Перечень включает лесные орехи, виноград, яблоки, груши, репчатый лук, лук-шалот, огурцы и корнишоны. Действующие таможенные пошлины на их импорт в страну будут продлены до конца 2023 года. Таким образом, за импорт 1 кг лесных орехов будет взиматься пошлина в размере $1,5, 1 кг винограда — $0,4, за 1 кг яблок — $0,3, 1 кг груши — $0,3, 1 кг репчатого лука — $0,6, 1 кг огурцов — $0,8, 1 кг корнишонов — $0,8. Теперь уже после 2023 года на 1 кг этих продуктов будет применяться импортная таможенная пошлина в размере 15%.

Действительно, стоит ли открывать дорогу импорту там, где местные предприниматели полностью покрывают спрос потребителя? Многие годы дешевая заморская продукция составляла конкуренцию местному фермеру и производителю, вытесняя с рынков и мешая развитию хрупкой сферы. Как правило, конкурентное противостояние продукции местного фермера с заморскими аналогами предполагало изначальный победный исход для импорта, принимая во внимание более низкие цены.

Скупщики продукции на рынках, подсевшие на иглу дешевой заморской продукции, вытесняли азербайджанского фермера, сказал # эксперт по агропрому Вахид Магеррамов: «В данном случае поставщики выигрывали не только по причине изначально бросовых цен, но за счет регулярности поставок, чем не могли похвастаться наши земледельцы. Проще говоря, неограниченные потоки иностранной продукции приводили к неравной битве наших фермеров с аграрными гигантами зарубежных стран. В итоге, несмотря на высокое качество продукции нашего производства, бюджетные зарубежные продукты побеждали в неравной битве за потребителя.

В русле подобных шагов можно также заметить десятки указов и распоряжений последних лет, направленных в поддержку предпринимательства. Поскольку именно содействие мягкому деловому климату в сочетании с привлекательной инвестиционной было заявлено является сутью экономических преобразований. Рассуждать на эту тему можно бесконечно, однако статистика импорта товаров, охваченных специфическими пошлинами, почему-то не только падала, но проявила заметный рост. Так, примерно в четыре раза увеличился импорт томатов (845,5 тонны). Импорт лука (12 41 тонны) за 10 месяцев минувшего года вырос двукратно, ввоз огурцов увеличился в 2,3 раза, а фундука в 3 раза и т.д.

Словом, при таком раскладе сложно понять, а в чем эффективность предпринятых мер? А главное, какой резон импортерам ввозить продукцию, облагаемую такими высокими пошлинами?

В продолжение этой темы, согласно постановлению правительства, еще на два года продлены льготы по импортным таможенным пошлинам, применяемым к импортируемому в страну куриному мясу. При этом по данным Государственного таможенного комитета, за 10 месяцев прошлого года импорт курятины увеличился на 7,9%. За отчетное время на 30,2% увеличился импорт инкубационных яиц. С 100 тыс. до 7,9 млн. штук увеличился ввоз товарного яйца. При этом импорт, как инкубационного, так и товарного яйца облагается пошлиной в размере 100 долларов США за 1 000 штук. Странная ситуация, не правда ли?

Ранее для недопущения повышения цен на внутреннем рынке было принято решение о продлении срока действия налоговых льгот на импорт сливочного масла, других молочных масел и молочной пасты. Соответствующее постановление подписал 17 декабря премьер-министр АР Али Асадов. Так, ставка таможенной пошлины на импорт сливочного масла в страну была снижена до 5% с 15%. По мнению аналитиков, старые льготы вряд ли повлияют на новые ценовые реалии. Добиться удешевления этого продукта только лишь продлив сроки действующей 5-процентной пошлины невозможно – для этого следует вводить новые льготы, заметил в этой связи экономист-аналитик Натиг Джафарли: «Низкая пошлина росту цен не помеха – мы наблюдаем это по росту цен на протяжении всего этого года. Масло дорожает и продлением старых льгот сдержать подорожание не получится, хотя сама по себе льгота для импортеров полезное решение», — пояснил он.