Церемония закладки именной звезды певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева состоялась в столице Азербайджана. Она появилась на Аллее звезд Walk of Fame в курортной зоне Sea Breeze в пригороде Баку.

На церемонии присутствовала вдова Магомаева — оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская. На красную дорожку она вышла в сопровождении певца и музыканта Эмина Агаларова (EMIN).

«Мы все помним и любим Муслима Магомаева, все поколения — от самых маленьких, которые уже вместе со мной поют «О, море, море…», до самых взрослых, которые видели Муслима Магометовича на сцене, наслаждались [его пением]», — сказал Агаларов.

Синявской предоставили слово до закладки звезды. «Для меня каждая встреча с Муслимом в любом качестве — то ли это памятник ему, то ли самолет в небе, носящий его имя, то ли пароход в Каспийском море, тоже названный его именем, — несомненно, приносит душевное волнение», — сказала она. Синявская назвала знаменательным открытие звезды Муслима Магомаева в 2023 году, который в Азербайджане объявлен годом бывшего президента страны, государственного и политического деятеля Гейдара Алиева. «Все мы прекрасно знаем, что судьба Муслима неразрывно связана с именем Гейдара Алиевича и его семьей», — подчеркнула она.

Звезду открыли под звуки одной из самых известных песен из репертуара Магомаева — «Синяя вечность». Собравшихся на церемонию также ожидала закладка именной звезды Тамары Синявской, что стало неожиданностью и для самой певицы. «Мы решили, что вы и здесь должны быть по соседству, вместе, как это было по жизни», — пояснил Агаларов. «Эти две звезды будут сиять здесь всегда», — добавил он.

Выступивший затем руководитель представительства Россотрудничества — Русского дома в Азербайджане — Ирек Зиннуров подчеркнул, что Магомаев актуален всегда. «Около 15 лет его уже нет с нами, но его творчество объединяет наши страны, наши народы», — сказал он.

Руководитель представительства Россотрудничества выступил с инициативой проведения в Азербайджане фестиваля Муслима Магомаева. Зиннуров также сообщил, что Русский дом планирует в конце ноября организовать в Баку несколько концертов, посвященных Магомаеву.

Sea Breeze Walk of Famе — первая в Азербайджане Аллея звезд, посвященная выдающимся артистам, музыкантам, актерам и художникам. Ранее здесь были заложены именные звезды британского эстрадного певца Энгельберта Хампердинка и народной артистки СССР Нани Брегвадзе.(ТАСС)