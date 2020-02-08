В Баку и на Абшероне пенсии будут выплачены проиндексированы

Пенсионеры Баку, Сумгайыта и Абшеронского района могут получить проиндексированные пенсии за январь.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Фазиль Талыбов.

6 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации страховой части трудовых пенсий. Согласно документу, МТСЗН поручено обеспечить повышение страховой части трудовых пенсий, осуществить индексацию размеров пенсионного капитала, накопленного в страховой части персональных счетов пенсионеров.

Индексация страховой части трудовых пенсий осуществляется в соответствии с темпом роста ежемесячной номинальной заработной платы по стране в 2019 году.

| 2020-02-08T19:24:07+00:00 8 февраля 2020, 20:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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