В Азербайджане сотрудники госструктур отправлены на месяц в отпуск — СПИСОК

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководству центральных и местных органов исполнительной власти и государственных структур.

В письме говорится, что для предотвращения распространения коронавируса нового типа правительство Азербайджана проводит профилактические мероприятия, в рамках которых сотрудники государственных органов и ведомство, а также находящихся в их подчинении структур с 29 марта 2020 года должны быть направлены в неоплачиваемый отпуск сроком на один месяц с сохранением заработной платы.

| 2020-03-20T19:48:38+00:00 20 марта 2020, 19:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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