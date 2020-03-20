В Азербайджане сотрудники госструктур отправлены на месяц в отпуск — СПИСОК

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо руководству центральных и местных органов исполнительной власти и государственных структур.

В письме говорится, что для предотвращения распространения коронавируса нового типа правительство Азербайджана проводит профилактические мероприятия, в рамках которых сотрудники государственных органов и ведомство, а также находящихся в их подчинении структур с 29 марта 2020 года должны быть направлены в неоплачиваемый отпуск сроком на один месяц с сохранением заработной платы.