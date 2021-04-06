В Азербайджане ищут кадры для кинопроизводства: нужны таланты от 18 до 25 лет!

В Азербайджане ищут новые кадры для кинопроизводства и готовы обучить талантливых молодых людей на бесплатной основе.

Инициатором этой заманчивой инициативы выступает киностудия Debüt, которая готова предоставить большие возможности для тех, кто видит свое будущее в сфере кино.

«Ты готов шагнуть в мир киноиндустрии? Значит, программа «INTERNact!» создана для тебя», — анонсирует инициативу представитель отдела пиар и маркетинга киностудии Debüt Лала Алекперова.

«В рамках образовательной фильм — лаборатории INTERACT мы запускаем программу стажировки INTERNact. Наша цель — подгтовка молодых и перспективных кадров в киноиндустрии. Программа стартует в апреле, с обучения первичным навыкам и знаниям, которые нужны в работе на съемочной площадке. Следующий этап программы стартует в мае, когда прошедшие участники начнут работать стажерами на съемочных площадках в Азербайджане и в других странах», — рассказала Алекперова в интервью #.

Представитель киностудия Debüt отметила, что программа рассчитана на молодых людей от 18 до 25 лет. Испытать свой шанс могут все желающие, даже те, кто не имеет никакого опыта работы в кинопроизводстве.

«Главное – желание и талант», — подчеркивает Лала Алекперова, отмечая, что, помимо студентов-кинематографистов из Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, программа будет интересна и лицам, занятым в других сферах, но испытывающим тягу и интерес к кино:

«Наша программа – уникальный шанс для тех ребят, которые видят свое будущее в сфере кино», — подчеркивает Л.Алекперова.

Первый этап программы предусматривает тренинги, где участники получат все необходимые базовые знания. На втором этапе, работая ассистентом-стажером на съемках местных и международных короткометражных и полнометражных фильмов, они получат практические знания и навыки, а также наладят связи с ведущими специалистами кино.

Подать заявку на участие в программе можно до 15 апреля по данной ссылке:

https://debutfilms.az/interact

Для заявки требуется мотивационное письмо, CV и примеры работ в формате текста, ссылок и визуальных проектов.

Киностудия Debüt была основана в 1987 году народным артистом Азербайджана Эльдаром Кулиевым. Функционирующая при Министерстве культуры, киностудия специализируется на производстве короткометражных и полнометражных дебютных фильмов, на образовательных программах для кинематографистов, а также занимается продвижением азербайджанской аудиовизуальной продукции на международных рынках.

Л.Алекперова также сообщила, что участников программы ждут большие перспективы и участие в крупных проектах, однако, подробности обещала раскрыть чуть позже.