В Армении заявили, что ожидают от Турции пересмотра ее «агрессивной» политики

Ереван для установления мира в регионе ожидает от Анкары пересмотра ее агрессивной политики и устранения враждебных действий. Об этом в понедельник в ходе заседания парламентской постоянной комиссии по внешним связям заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

«Естественно, мы все понимаем какие, перспективы в регионе может создать установление мира. Но если мы хотим установить реальный мир в регионе, то ожидаем от Турции радикального пересмотра ее агрессивной политики и устранения враждебных действий. В истории есть много прецедентов, когда страны, имеющие трагические прошлое, смогли с помощью политической воли установить добрососедские отношения», — заявил он.(ТАСС)