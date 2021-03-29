В Армении заявили, что ожидают от Турции пересмотра ее «агрессивной» политики

Ереван для установления мира в регионе ожидает от Анкары пересмотра ее агрессивной политики и устранения враждебных действий. Об этом в понедельник в ходе заседания парламентской постоянной комиссии по внешним связям заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

«Естественно, мы все понимаем какие, перспективы в регионе может создать установление мира. Но если мы хотим установить реальный мир в регионе, то ожидаем от Турции радикального пересмотра ее агрессивной политики и устранения враждебных действий. В истории есть много прецедентов, когда страны, имеющие трагические прошлое, смогли с помощью политической воли установить добрососедские отношения», — заявил он.(ТАСС)

| 2021-03-29T14:11:37+04:00 29 марта 2021, 14:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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