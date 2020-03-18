Трамп набрал достаточное число делегатов, чтобы стать кандидатом от республиканцев

Действующий президент США Дональд Трамп во вторник заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах. Об этом свидетельствует выводы телеканала CNN по итогам состоявшихся во вторник первичных выборов (праймериз) в штатах Иллинойс и Флорида.

Трамп ожидаемо одержал победу в обоих штатах и в настоящее время получил голоса 1301 делегата. Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября. (ТАСС)

| 2020-03-18T09:53:39+00:00 18 марта 2020, 10:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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