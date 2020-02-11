Сын Пеле рассказал, что отец впал в депрессию из-за проблем со здоровьем

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) впал в депрессию и отказывается выходить из дома, появляться на публике из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил в понедельник портал Globoesporte со ссылкой на его сына Эдиньо.

«Он перенес операцию по замене тазобедренного сустава, но восстановительный процесс прошел не до конца корректно. Поэтому определенная утрата мобильности привела его в уныние. <…> Он же король футбола, всегда был очень важной персоной, а теперь не может нормально ходить. Он подавлен и стыдится своего состояния», — сказал сын футболиста в интервью порталу.

Как уточнил Эдиньо, его отец сейчас может передвигаться только с помощью ходунков. «Это, конечно, лучше, чем совсем недавно, когда он перемещался на коляске, но ему все еще достаточно тяжело ходить», — пояснил он.

Поэтому, по словам Эдиньо, легенда футбола не хочет «выходить из дома, показываться на людях и избегает любой деятельности, которая требует от него выйти в свет». «Он стал затворником», — подытожил сын Пеле.(ТАСС)