Свыше 80 стран запросили помощь у МВФ для борьбы с пандемией

В Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой о предоставлении помощи в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 обратились свыше 80 стран. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МВФ отметил, что запрашиваемая странами сумма в общей сложности превышает $20 млрд.

Он также добавил, что большинство запросов поступает от маленьких стран, а также государств с низким уровнем дохода и тех, чья экономика только начинает развиваться.

В МВФ заявили, что хотя около половины запросов уже изучено, это не означает, что их направили на рассмотрение Исполнительного совета.