Свыше 80 стран запросили помощь у МВФ для борьбы с пандемией

В Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой о предоставлении помощи в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 обратились свыше 80 стран. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МВФ отметил, что запрашиваемая странами сумма в общей сложности превышает $20 млрд.

Он также добавил, что большинство запросов поступает от маленьких стран, а также государств с низким уровнем дохода и тех, чья экономика только начинает развиваться.

В МВФ заявили, что хотя около половины запросов уже изучено, это не означает, что их направили на рассмотрение Исполнительного совета.

| 2020-04-02T10:02:32+00:00 2 апреля 2020, 10:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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