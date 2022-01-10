Швеция не намерена вступать в НАТО и менять свою внешнеполитическую линию, однако Стокгольм сохраняет партнерство с Североатлантическим альянсом, заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

«Швеция на протяжении долгого времени отстаивала свою линию в области безопасности, мы всегда четко заявляли, что у нас есть партнерство с НАТО… Позиция правительства ясна: мы не намерены вступать в НАТО», — сказала Андерссон на пресс-конференции, отвечая на вопрос о внешнеполитической линии Швеции.

По словам премьер-министра, Швеция проводит свою линию в области политики безопасности страны: помимо партнерства с НАТО Стокгольм сохраняет «особые отношения» с Финляндией. Как считает, Андерссон, на данный момент для Швеции рискованно менять внешнеполитическую линию.