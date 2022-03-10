США поддерживают контакты со странами Всемирной торговой организации по вопросу о членстве России в этой организации.

Как передает # со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.

«Кэтрин Тай, представляющая США на торговых переговорах, контактирует с другими странами ВТО. Это не односторонний шаг, который могут сделать США. Мы продолжим эти переговоры», — сказала она.

Кроме того, Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство в комиссии. Об этом сообщил член Венецианской Комиссии, заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый.

Бюро Венецианской Комиссии 8 марта согласовало решение, чтобы Президент Венецианской Комиссии госпожа Клер Бази-Малори обратилась в Комитет Министров Совета Европы по вопросу о прекращении права России на представительство в Венецианской Комиссии.

Ожидается, что Комитет Министров примет свое решение по этому вопросу 10 марта.