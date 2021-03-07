Россия анонсировала два совместных военных учения с Беларусью

Россия анонсировала проведение в марте двух совместных тактических военных учений с Беларусью.

В учениях примут участие ВВС России и силы специальных операций белорусской армии, сообщило Министерство обороны России в пресс-релизе, обнародованном в воскресенье, 7 марта.

Согласно сообщению, первые в текущем году совместные российско-белорусские тактические учения пройдут с 9 по 20 марта на полигоне «Поливно» в Ульяновской области, будут посвящены миротворческой тематике. Прибытие белорусских военных ожидается 9 марта, а активная фаза учений пройдет в период с 16 по 19 марта.

В учениях на полигоне «Поливно» будет задействовано с российской стороны более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Ульяновского соединения, а с белорусской — более 80 военнослужащих. Кроме того, в них будут участвовать 2 ударных вертолета Ми-24 и 6 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ Центрального военного округа.

Параллельно, в период с 15 по 27 марта на полигоне «Осиповичский» в Минской области будут проходить совместные белорусско-российские тактические учения. Подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью.

От России в учении примут участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, а от Беларуси — более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения.(dw.com)