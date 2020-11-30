Российские миротворцы развернули в Степанакерте полевой госпиталь

Военнослужащие медицинского отряда специального назначения развернули в Ханкенди/Степанакерте полевой госпиталь, который будет оказывать помощь населению Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения медицинского отряда специального назначения развернули в Степанакерте полевой госпиталь», — говорится в сообщении. В российском военном ведомстве уточнили, что модули военного госпиталя развернуты на территории аэропорта в Степанакерте.

Специалисты медицинского отряда специального назначения организуют «медицинское обеспечение миротворческого контингента» и оказание необходимой помощи населению Нагорного Карабаха. Госпиталь готов разместить до 40 человек.

В Минобороны отметили, что в регион прибыли более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Они были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 из Хабаровска в Ереван.

Всего для развертывания медицинского отряда специального назначения Восточного военного округа в Нагорный Карабах будут переброшены 122 военнослужащих, 54 единицы автомобильной и специальной техники, 66 тонн материальных средств, добавили в министерстве.

Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе. Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. (ТАСС)