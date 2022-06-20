В мире нарастает истерия о якобы грядущем небывалом дефиците зерна из-за войны в Украине. Но разделяют эту точку зрения не все специалисты. На очередной волне нагнетаемого ужаса все чаще звучат заявления о том, что искусственно создаваемый информационный фон чистой воды кликушество для подогрева цен.

Итак, правда ли, что через считанные недели в мире закончатся запасы пшеницы? С таким заявлением выступила на Совбезе ООН эксперт по вопросам безопасности Сара Менкер. «Всемирных запасов пшеницы на складах осталось примерно на 10 недель», — заявила она. Причина этому — не только военные действия на Украине и масштабные санкции Запада против РФ, но и пандемия, нарушение цепочек поставок, природные катаклизмы и пр. В ООН также предупредили про наступающий «ад на земле».

В своем недавнем выступлении в столице Эфиопии, Дэвид Бизли, директор Всемирной продовольственной программы ООН, заявил, что мир столкнулся с «пугающим» дефицитом, который может дестабилизировать страны, зависящие от экспорта пшеницы из России и Украины. Пугающие заявления о наступающем голоде эта международная структура делает с завидным постоянством с начала ковидного 2020 года. «Еще до украинского кризиса мы столкнулись с беспрецедентным глобальным продовольственным кризисом из-за COVID-19 и роста цен на топливо, — сказал Бизли. — Тогда мы думали, что хуже уже быть не может, но события на Украине стали разрушительными».

Так ли это на самом деле и что происходит на мировом рынке пшеницы? Если оставить за скобками тиражируемые СМИ заявления Минсельхоза и Зернового совета США, а также ФАО и прочих международных структур, цены на пшеницу, действительно, сильно выросли, но заметного дефицита ее запасов и снижения урожайности, коими пугают мир с начала года, не наблюдается. Складывается странная ситуация – проблем с урожайностью хлеба и его запасами нет. А потому логично предположить, что ценовое ралли результат искусственно нагнетаемого информационного фона и всевозможных экспортных ограничений.

Чего только стоят информационные вбросы правительства Индии о прекращении экспорта пшеницы и последовавший ажиотаж вокруг связанного с этим шагом подорожания. А ведь доля южноазиатской страны в мировых поставках пшеницы не превышает одного процента. Потому даже полное прекращение экспорта индийской пшеницы не способно оказать какое-то существенное влияние на мировой рынок. Но пшеницей индийская тема не прекратилась. После этого Нью-Дели инициировал новый ажиотаж и рост цен – на сахар, вознамерившись сократить его экспорт. А если отвлечься от страшилок СМИ и вникнуть в сравнительную статистику, Индия не только не уменьшила в текущем году сахарный экспорт, но даже увеличила к прежним показателям.

На этом фоне в российском Минсельхозе инициируют новый виток экспортных пошлин на пшеницу — с 22 по 28 июня 2022 года увеличится до 142 долларов против 131,6 долларов за тонну неделей ранее. Кроме того, пошлины поднимутся по всему перечню зерновых – ячмень, кукурузу, меслин (смесь пшеницы и ржи). Все это помимо прочего, запустит новый виток подорожания продукции птицеводства. Но дело в том, что производство зерновых в 2021/22 годах даже выросло. Скажем, Россия рассчитывает на рекордный урожай пшеницы в этом году. Как отметил председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, РФ стабильно производит последние три года более 120 млн тонн зерна, из которых потребляет порядка 80 млн. «Соответственно, все остальное – наши дополнительные резервы и потенциал на экспорт», — сказал он.

Несмотря на апокалиптические заявления ООН, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), показатели количества зерновых существенно не изменились по сравнению с прошлыми годами. Уровень запасов зерновых в мире на конец сезона в 2022 году оценивается в 856 млн тонн, что на 2,8% выше уровня начала сезона. С учетом данных прогноза по запасам и потреблению, показатель соотношения объема запасов и потребления зерновых в мире сохранится в целом на достаточно комфортном уровне в 29,9%, что соответствует показателям сезона 2020/21 годов. Прогнозируемый объем торговли всеми зерновыми в мире в сезоне 2021/22 годов составляет 473 млн тонн, что на 1,2% ниже рекордного уровня сезона 2020/21 годов.

Мировые мейнстрим-медиа манипулируют людьми и работают на повышение цен, — комментирует информационное давление на цены экономист Натиг Джафарли:

«Нас буквально захлестнула волна апокалиптической информации о влиянии русско-украинской войны на рынке зерновых. Мол, именно это поднимает мировые цены и рождает продовольственный дефицит. Не спорю, агрессивная политика Кремля и война на Востоке Европы серьезно повлияли на продовольственный рынок и логистические маршруты, однако это не повод для столь резкого роста цен на пшеницу. Украина производит порядка 20 млн тонн этого злака в год – немного по меркам 760 млн тонн мирового производства.

Доля Украины в мировом производстве зерна не превышает двух процентов. А потому проблемы с экспортом украинской пшеницы просто не могут взвинтить цены на мировых рынках со 170 – 190 долларов в 2019 году до 400 – 450 долларов сегодня. А ведь именно рекордное подорожание, во многом подстегиваемое информационным ажиотажем, бьет по беднейшим странам Азии и Африки, сгущает нависший над бедными странами призрак голода. Печально, что такую проблему превратили в предмет для пиара, культивируя нарастающую тревогу. При этом многие авторы опусов про продовольственный кризис и перспективы голода даже не вникают в ситуацию на рынке и суть проблемы».

Похожее утверждение сделал недавно в СМИ Президент Зернового союза Аркадий Злочевский: «Грядущий дефицит продовольствия и голод — не более чем информационный бред, на котором ряд западных стран пытаются заработать, — сказал он. — Вся эта накачка, информационная истерия на тему о грядущем голоде играет только на одно — на повышение цен. Вот эта игра на повышение цен и приводит к реальным угрозам продовольственной безопасности». По его словам, искусственно формируемые информационные потоки готовят почву для более выгодной реализации зерновых в конце сезона.